ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فايلر يجهز مفاجأة مدوية للزمالك قبل القمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:42 م
Advertisements
فايلر يجهز مفاجأة مدوية للزمالك قبل القمة
فايلر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة نظيره فريق نادي الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي ستشكل بصورة كبيرة حجم المنافسة على اللقب هذا الموسم .

 

وفرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر السرية التامة على الودية التي سيخوضها الفريق ضد نادي الإعلاميين اليوم الاثنين تحضيراً لمباراة الزمالك والتي من المنتظر أن تشهد وقوفه على التشكيلة النهائية للفريق والخطة التي سيلعب بها مباراة القمة .

 

ورفض فايلر وجود أي عنصر من العناصر الصحفية لتغطية مباراة اليوم بالإضافة إلى أنه رفض أيضاً عدم إذاعتها على قناة النادي الأهلي التي تبث على القمر الصناعي نايل سات من أجل فرض مزيد من السرية وعدم كشف الأوراق الفنية والتكتيكية التي سوف يتعمد عليها قبل لقاء المارد الأبيض .

 

ويرغب فايلر في مباغته نادي الزمالك وذلك مثلما حدث في مباراة السوبر والتي نجح في حسمها بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحصد خلالها اللقب الأول له مع الفريق حينما دفع وقتها بالنيجيري جونيور أجاي في مركز رأس الحربة بعد أن ظن الجميع حيرته بين مروان محسن وصلاح محسن .

 

يذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد تسعة نقاط جمعها الفريق من الفوز في الثلاثة مباريات الاولى ينجح في إقتناص الصدارة بالعلامة الكاملة فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد سبعة نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في الجولة الماضية مع فريق نادي إف سي مصر .


ويبقى السؤال الابرز هل يكون محمد محمود لاعب الوسط العائد من الإصابة مفاجأة فايلر للزمالك ؟

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مباراة الاهلي والزمالك فايلر الزمالك الدوري المصري الممتاز الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status