أزمة كبيرة تواجه أليكسيس سانشيز مع إنتر ميلان
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:37 م
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الفجر الرياضي
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يواجه مهاجم إنتر ميلان أليكسيس سانشيز أزمة كبيرة بعد اصابته في الكاحل أثناء أداء الواجب الدولي مع منتخب بلاده تشيلي.
أصيب سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد المعار إلى انتر ميلان في الشوط الثاني من تعادل تشيلي الودي 0-0 مع كولومبيا في اليكانتي وتم تبديله في الدقيقة 87.
وقال اتحاد كرة القدم التشيلي إن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا "خلع الأوتار" في كاحله الأيسر وقد عاد سانشيز إلى ميلانو لإجراء المزيد من التقييم.
سجل سانشيز ، الذي انضم إلى انطونيو كونتيز إنترناسيونالي في صفقة قرض مدتها موسم واحد في شهر أغسطس ، أول أهدافه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ، حيث تأمل في مواجهة سامبدوريا في 28 سبتمبر ، كما أعجب بهزيمته في دوري أبطال أوروبا أمام ناديه السابق برشلونة.
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