برشلونة يحدد الصفقة الكبرى

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن مهاجم لخلافة لويس سواريز مهاجم الفريق الذي وصل إلى عام الـ33 عامًا.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لويس سواريز يرغب في مغادرة برشلونة أملًا في العودة إلى ليفربول للاعتزال هناك.





وأضافت أن برشلونة يدرس قائمة بها 4 لاعبين لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وهاري كين لاعب مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.