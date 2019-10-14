حملة انتقادات واسعة لطفل قام باصطياد سمكة قرش طولها 7.3 متر

أطلق نشطاء حقوق الحيوانات، حملة انتقادات واسعة ضد طفل أسترالي يدعى "جايدن ميلورو" في الثامنة من عمره، وذلك لقيامه باصطياد سمكة قرش يبلغ طولها 7.3 متر، اثناء رحلة صيد قبالة ساحل جنوب سيدني في نهاية الأسبوع الماضي، بعد اقترابها من قارب كان يستقله هو ووالده، وفقًا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.





وأفادت الصحيفة البريطانية، أن "جايدن" نجح في اصطياد سمكة القرش، الذي بلغ وزنها 314 كيلوجراماً، وذلك بعد أن قام بإلقاء الطعم له على ظهر القارب، وبعد ذلك قام والده بسحب القرش على متن القارب، ليقوم الطفل بنشر صورته معه على مواقع التواصل الاجتماعي معتبراً ذلك "إنجازاً كبيراً" له.





وسرعان ما أطلق نشطاء حقوق الحيوانات انتقادات واسعة للطفل الأسترالي، قائلين "إنه لم يكن ينبغي عليه أن يصطاد هذا المخلوق الجميل".





وعلق أحد النشطاء على تصرف جايدن في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها إن الطفل قام بعملية "تخريب بيئي من أجل التقاط صورة مع القرش والتفاخر بقتله"، واصفاً قتل القرش بـ"المذبحة غير الضرورية".





ووجه الناشط حديثه لجايدن قائلاً: "هذا الأمر قد يطاردك لبقية حياتك".





ومن جهته، كتب ناشط آخر تغريدة قال فيها: "حزين جداً لما حدث، إنها مخلوقات رائعة، يجب على جايدن أن يراقب ويحترم المخلوقات البحرية"، في حين تساءل ناشط آخر قائلاً: "هل يمكن لأحد أن يفسر لماذا نفخر بهذا الطفل الذي قتل قرشاً؟".





وباصطياده لهذا القرش، يكون جايدن قد حقق رقماً قياسياً في اصطياد سمكة بهذا الحجم؛ حيث إن الرقم القياسي الحالي مُسجل لصيد وزنه 312 كيلوغراماً، حققه الصياد إيان هيسي عام 1997.



