باحث في العلاقات الدولية: أردوغان يسعى لتضليل الشعب التركي



وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن أردوغاان يعمل على التضييق على معارضيه، وقمعهم، وسجن بعضهم، لافتًا إلى أن أردوغان قام بغلق عدد من المواقع الإليكترونية المعارضة له في محاولة لتضليل الداخل عما يفعله.



وأكد أن المعارضة التركية واعية جدا، واالشعب التركي أصبح لديه نضج كامل بأفعال أردوغان تجاه المواطنين الأكراد، منوهًا بأن ما يفعله أردوغان في سوريا يعد تطهير عرقي للأكراد في سوريا، وحاولة لإجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة.



وأضاف أن ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير السلاح إلى تركيا قد يكون بادرة أمل لوقف تمدد أردوغان، مشيرا إلى أن أردوغان يتحدي المجتمع الدولي، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أردوغاان خنجر يكتب به نهاية فصل حكمه.



قال محمد ربيع، الباحث في العلاقات الدولية، إن الجميع في تركيا يرفضون التدخل التركي في الشأن السوري، حيث أن ما فعله الرئيس التركي أردوغان بحق الأكراد أثبت للأتراك أن أردوغان يبحث عن حلول يعلق عليها أسباب فشله، وسياسته القمعية ضد شعبه.