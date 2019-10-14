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"التعليم" تعلن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:36 م
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التعليم تعلن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج
وزير التعليم طارق شوقي
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ريم محمود
 
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019-2020 يوم الخميس الموافق 14-11-2019، وذلك على الرابط التالي من هنا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن ذلك جاء حرصًا من الوزارة على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التقدم لامتحانات " أبناؤنا في الخارج" من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1292019، ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.
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