تفاصيل جديدة في محاولة سيدة شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:30 م
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داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية، تفاصيل جديدة في قيام ربة منزل بمحاولة شرائها طفل من داخل مستشفى سيد جلال، حيث أنكرت المتهمة قيامها بالواقعة وأنها لم تقم بشراء طفل وأضافت أن طليقها ليست لها خلافات معه وأنها لم تعرف عنه شى منذ طلاقهما، وأنكرت المتهمة قيام طليقها بالنصب عليها.
واستلمت النيابة التقرير الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى والذي تبين فيه عدم قيام المتهمة بشراء طفل، كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهمة بضمان محل إقامتها.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة باب الشعرية، بتلقيه إخطارا من أمن مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد، يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة، من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالي 2600 جنيه.
وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها "غ. م. أ" 42 سنة، ربة منزل، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
واستلمت النيابة التقرير الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى والذي تبين فيه عدم قيام المتهمة بشراء طفل، كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهمة بضمان محل إقامتها.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة باب الشعرية، بتلقيه إخطارا من أمن مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد، يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة، من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالي 2600 جنيه.
وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها "غ. م. أ" 42 سنة، ربة منزل، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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