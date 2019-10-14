تطور جديد في رحيل طارق حامد عن الزمالك

أكد مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللاعب لا يعرف شيئًا عما أثير في الساعات الماضية حول وجود مفاوضات من جانب نادي أهلي جدة السعودي.









وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت في الساعات الماضية عن رغبة النادي السعودي في التعاقد مع طارق حامد خلال شهر يناير المقبل لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وإضافة في خط الوسط.









وأكد المصدر أن اللاعب لم يتلق أي عروض من نادي أهلي جدة في الفترة الحالية كما تردد مؤخرًا، وشدد على أن اللاعب ملتزم بعقده مع الزمالك بعد رفض عرض اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.









وأضاف المصدر أن اللاعب ينتظر تنفيذ مسئولي الزمالك لوعدهم له بتعديل عقده في الفترة الحالية بعد حصوله على أكثر من وعد بحسم ملف تعديل العقد في الفترة الأخيرة.









الزمالك في مجموعة نارية في دوري أبطال إفريقيا









المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.









المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي









المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي









المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي









ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.



