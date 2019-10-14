"مواصلات مصر" الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:18 م
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أحمد الشيخ
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن اختيارها شركة "مواصلات مصر" الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار٢٠١٩ من خلال 4 خطوط رئيسية هم ميدان عبد المنعم رياض، ميدان الجيزه، ميدان العباسية، وميدان رمسيس، حيث يفتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار أبوابه هذاالعام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والذي تنظمه الأكاديمية في إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار وتسويق الابتكارات وأصبح المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار، وذلك للعام السادس على التوالي، والدخول للمعرض مجانا لكل المهتمين وتم اختيار مواصلات مصر للوصول إلى كل المواطنين في الشارع المصري حيث نهدف الي زيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ومن المتوقع أن يحضر معرض القاهرة الدولي للابتكار هذاالعام في نسخته السادسة عدداً من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من ١٠٠٠ عارض منمصر، والدول العربية، الأوروبية، والإفريقية، وأكثر من ٧٠٠٠ زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما سُيعرض أكثر من ٦٠ابتكار في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs) في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و١٢ مشروع في جناح التحالفات التكنولوجية، و١٥ مشروع في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من ٣٠مشروع في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن ٢٥ فكرة فيجناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و٣٠ إبتكار في جناح مشروعات التخرج، وايضا أكثر من ٦٠ فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ STEM، وهناك ١٠مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية ، كما سيكون هناك أكثر من ٥٠ فكرة معروضة فيجناح الإبتكار المجتمعي للأفراد، وعدد ٣٠ مشروع في جناح الإستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، ويشارك في المعرض كل عام عدد من اللوحاتوالمنحوتات الفنية لأكثر من ٤٠ عمل فني في جناح الفنون والآداب، و٢٥ فيلم وثائقيعن ابتكارات الشارع المصري، هذا بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركاتالصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة.كمايضم المعرض هذا العام جناح متميز للطفل المبتكر حيث يشارك ما يقرب من ١٥٠ طفلمبتكر من (جامعة الطفل، المراكز الاستكشافية ، إدارة الموهوبين، وحدة البحث العلمي) كما يتم إستقبال أكثر من 2000 طفل بالمعرض - من خلال تسجيلهم على صفحةالتواصل الاجتماعي للأكاديمية - في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة بمعدل١٠٠٠٠ طفل على مدار اليومين من مختلف المحافظات: القاهرة والجيزة، المنيا،الغربية، المنصورة، الأقصر، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، والشرقية.وسيكون ضيف شرف المعرضهذا العام الإتحاد الأفريقي وبمشاركة ٢٦ دولة حول العالم.
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