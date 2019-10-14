"مواصلات مصر" الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار





أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن اختيارها شركة "مواصلات مصر" الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار٢٠١٩ من خلال 4 خطوط رئيسية هم ميدان عبد المنعم رياض، ميدان الجيزه، ميدان العباسية، وميدان رمسيس، حيث يفتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار أبوابه هذاالعام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والذي تنظمه الأكاديمية في إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار وتسويق الابتكارات وأصبح المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار، وذلك للعام السادس على التوالي، والدخول للمعرض مجانا لكل المهتمين وتم اختيار مواصلات مصر للوصول إلى كل المواطنين في الشارع المصري حيث نهدف الي زيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



