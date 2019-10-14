فاندام وجاكي شان.. تعرف على أبرز المكرمين في حفل الرياض لتوزيع جوائز صناع الترفيه

فاندام يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما استضافت الرياض أمس الأحد ، حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وعدد من مشاهير السينما بحضور الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وكان من أبرز المكرمين في الحفل، النجم العالمي فاندام وأيضًا جاي شان، وفيما يلي نستعرض معكم قائمة المركمين.

فاندام وجاكي شان.. اعرف قائمة المكرمين في الحفل





وجاءت قائمة المكرمين في حفل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بالرياض، نجوم عالميين وهم: ( فاندام - جاكي شان - شاروخان - جيسون ماموا).





وعن نجوم العالم العربي ومصر ضمت القائمة: ( عمرو دياب - محمد عبده - سعد الفرج - سعاد عبدالله - ناصر القصبي - هاني شاكر - يسرا - رجاء الجداوي).









تركي آل الشيخ يفاجأ محمد عبده لـ 100 أغنية





دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لفنان العرب محمد عبده لتوقيع عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوجرام وذلك تقديرا لتاريخه الفني، كما أعلن آل الشيخ أن هذه الأغنيات ستكون في الأسواق خلال أشهر، وعلق محمد عبده قائلًا: "هذه الليلة تختزل كل مشواري".









صورة فاندام وجاكي شان وشاروخان تلفت الأنظار





نشر نجم بوليوود الممثل الهندي شاروخان صورة تجمعه بالنجمين فاندام وجاكي شان قبل تكريمهم بجوائز صناع الترفيه، ولفتت هذه الصورة الانتباه ، حيث لاقت تفاعل كبير في مختلف الوسائل العالمية للشهرة والكاريزما التي يتمتع بها هؤلاء النجوم في السينما.









لقطات عظيمة من الحفل





هنا لقطتان لفتى الأنظار الجمهور في حفل جوائز صناع الترفيه، اللقطة الأولى، جمعت راشد الماجد بالفنان عبدالرب إدريس عندما رآه جالسًا فأصر عليه احتراما لسنه عدم الوقوف وطبع راشد قبلة على رأسه، واللقطة الثانية للفنان رابح صقر مع الفنانة سعاد عبدالله عندما بادرها بالتحية وقبل رأسها تقديرا لسنها وتاريخها هاتان اللقطتان كانتا محل إعجاب الجمهور.









التقاء نجمي الدراما السعودية من جديد





التقى نجمي الدراما السعودية عبدالله السدحان وناصر القصبي اللذين في شهد حفل جوائز صناع الترفيه، حيث يجتمعان في المهرجانات واللقاءات دائمًا بينما الجمهور وجه السؤال التقليدي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل من عمل مشترك قادم؟.









شاروخان بدأ حديثه بعد تكريمه باللغة العربية





نجم بوليوود شاروخان بدأ حديثه بعد تكريمه باللغة العربية وأبدى سعادته بزيارة السعودية، وبالحفاوة التي وجدها، وفي لقطة نالت التصفيق عندما مرت أمامه الفنانة رجاء الجداوي بعد تكريمها نهض شاروخان من مكانه وأخذ بيدها إلى مكان إلقاء كلمتها.





جاكي شان يعلن عمل فني جديد في السعودية



