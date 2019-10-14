هل يقتنص راموس لقب العميد من الصقر ؟

هدد الدولي الاسباني سيرجيو راموس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني عرض المصري المعزل أحمد حسن فيما يخص لقب عميد لاعبي العالم حيث بات رقم الصقر تحت تهديد حقيقي ومباشر من جانب الماتدور الذي وصل لمباراته الدولية رقم 168 تاريخياً.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على سجل أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخباتهم وهل يقدر راموس على خطف لقب العميد من الصقر ؟

البداية كانت في مباراة إسبانيا والنرويج التي جمعت المنتخبان يوم السبت الماضي لحساب مباريات تصفيات يورو 2020 والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة وتخطى بها راموس رقم الحارس الأسطوري للاروخا ووصل إلى المباراة رقم 168.

وعلى الرغم من غياب مدافع ريال مدريد عن مباراة منتخب بلاده المقبلة ضد السويد بسبب الإيقاف بعد أن تراكمت عليه البطاقات الصفراء إلا أنه من الممكن أن ينافس بقوة على لقب عميد لاعبي العالم المسجل بإسم الدولي المصري احمد حسن المعتزل مؤخراً .

ستة عشر مواجهة فقط تفصل راموس عن تحقيق الرقم المميز والوصول إلى 184 مباراة وهو الرقم الذي حققه الصقر مع منتخب مصر خاصةً أن لاعب الملكي يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً فقط ويعتبر واحد من اللاعبين الأساسيين والأعمدة الرئيسية التي تشارك بصفة مستمرة مع اللاروخا .

وبعد التعادل مع النرويج ضمن المنتخب الإسباني بصورة نسبية تأهله لبطولة يورو 2020 وتأجل حسم تأهله رسمياً للجولة المقبلة بعد أن حقق ستة إنتصارات توالياً قبل أن يتعادل في المباراة الأخيرة ليتصدر مجموعته السادسة برصيد تسعة عشر نقطة بعد سبعة جولات .

ومن المنتظر أن يشارك راموس مع المنتخب الإسباني بعد عودته من الإيقاف في مباراتين دوليتين في شهر نوفمبر المقبل ضد مالطا ورومانيا ليضمن بذلك وصوله إلى المباراة رقم 170 ويقلص الفارق في المباريات مع أحمد حسن إلى أربعة عشر مباراة فقط .

ومن المتوقع أن يتخطى راموس لاعب مصري آخر في القائمة وهو حسام حسن المدير الفني الحالي فريق نادي سموحة السكندري والذي يحتل المركز السابع برصيد 170 مباراة دولية آخرها نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي رفع لقبها في مصر 2006 .

وفي حالة شارك راموس مع إسبانيا في بطولة يورو 2020 سيضمن اللعب في ستة أو سبعة مباريات في حالة وصول اللاروخا إلى المراحل الأخيرة من البطولة بخلاف المباريات الدولية الودية التي تقام بصورة مستمرة أثناء فترة التوقف الدولي ضمن أجندة الفيفا .

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين مشاركة دولية على النحو التالي :-

1. المصري أحمد حسن 184 مباراة

2. السعودي محمد الدعيع 178 مباراة

3. المكسيكي كلاوديو سواريز 177 مباراة

4. الايطالي جيانلويجي بوفون 176 مباراة

5. الكويتي بدر المطوع 176 مباراة

6. العماني أحمد مبارك 176 مباراة

7. المصري حسام حسن 170 مباراة

8. الإكوادوري إيفان هورتادو 168 مباراة

9. الاسباني سيرجيو راموس 168 مباراة

10. الإسباني إيكر كاسياس 167 مباراة