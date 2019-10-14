حملات مكثفة لإحكام الرقابة على سوق الدواء بالشرقية

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة حملة مسائية مشتركة مع مباحث التموين بالشرقية لمداهمة إحدي المحلات غير المرخصة بمدينة الزقازيق التى تقوم ببيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومخالفة للقانون وتبين وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومستلزمات مجهولة المصدر، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر أمن دولة طوارئ بقسم ثانى الزقازيق.



جاء ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.



وفي سياق متصل تم تشكيل لجنة من مفتشي الصيدلة للتفتيش على عدد من الصيدليات بمركز ومدينة الحسينية، أسفرت الحملات عن ضبط وتحريز ٨١٣ ( قرصاعبوةوحدةزجاجة ) لأدوية ومستلزمات متنوعة منها أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير، وعينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية ممنوع تداولها صدر بها منشور من وزارة الصحة، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.



كما تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية بوحدة طب الأسرة بشبرا السلام التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، والتي تنظمها مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الإدارة الصحية، ويتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي علي المرضي المترددين من أهالي القرية والقري المجاورة، وتقديم العلاج اللازم لهم مجانًا في العديد من التخصصات الطبية منها "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية" وتابع وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة وإجراء الفحوصات المعملية والأشعة التليفزيونية، وصرف العلاج اللازم لهم، ووجه وكيل الوزارة بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفي منيا القمح، وفي حالة التخصصات النادرة يتم تحويلها لمستشفي الزقازيق العام.



ووجه وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل من الأطباء والصيادلة، وهيئة التمريض، والفنيين وعلي رأسهم د. محمد المراكبي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، د. خليل الطوخي مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، د. حاتم عرب مدير مستشفي منيا القمح المركزي، د. أحمد الجمال مدير وحدة الفيروسات الكبدية بمنيا القمح، وجميع المشاركين في القافلة علي المجهود المبذول لخدمة المرضي.

