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ضبط 100 كرتونة زيت وسكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالخصوص

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:17 م
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ضبط 100 كرتونة زيت وسكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالخصوص
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محمد نبيل
 
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أعلن عربي أحمد علي مدير مديرية التموين بالقليوبية، عن تنفيذ عدة حملة تموينية بالتنسيق مع مدينة الخصوص ومباحث التموين، تفعيلًا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ الإقليم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع المبيدات الزراعية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والمرور على المخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر ضد عدد من أصحاب المحلات التجارية لا تقوم بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وكذلك المحلات التجارية والأسواق بمدينة الخصوص حيث تم ضبط ( 50 كرتونة زيت تمويني - 50 باكتة سكر تمويني يتم بيعها فى السوق السوداء ). 

وكما تم تحرير 7 محاضر وهم 3 محاضر لمحلات مواد غذائية لحيازتهم منتجات غذائية منتهية الصلاحية - ومحضر ضد أحد محلات العلافة لحيازته طن علف غير مدون عليه أي بيانات تجارية - محضر عدم إعلان ضد أحد محلات المواد الغذائية.

وأشاد المحافظ باستمرار تلك الحملات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعًا للغش وحفاظًا على الصحة العامة للمواطن.
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