خطة البرلمان: قانون الجمارك لم يتم تغييره منذ 60 عاما

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قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف، إن الأزمة في موضوع الإفراج الجمركي تتمثل في علاقة مصلحة الجمارك بالجهات الأخرى، لافتا إلى أن هناك 23 جهة تتداخل في هذا الأمر، مؤكدا أن الجهاز الإدارى للدولة لغز معقد جدا وبه تشابكات مُعقدة تحتاج إلى إصلاح حقيقي.



وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الخروج من هذا المأزق يكون بإصلاح حقيقي لتكون الأمور أكثر بساطة، مضيفا "الملحق الاقتصادي للصين في إحدى اللقاءات أكد لي أن هناك إجراءات تظل 6 أشهر، وهذه أزمة كبيرة، هناك تعقيدات لا نهاية لها في القوانين، وقانون الجمارك لم يتم تغييره منذ 60 عاما، ويجب مراجعة التشريعات كل 5 سنوات".



ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.

