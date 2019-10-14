بالخطوات.. ننشر طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

اليوم نقدم لكم طريقة ق تجديد بطاقة الرقم القومي "البطاقة الشخصية" عبر الإنترنت والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة عن طريق مكاتب السجل المدني سنتناوله، حيث تعتبر بطاقة الرقم القومي من المستندات الأساسية لكل مواطن مصري فضلا عن أن هناك تشديدات كبيره جدا من وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية على حث المواطنين على تجديد وتغير بطاقة الرقم القومي في حال طرأ أي تعديل على محتواها، مما دفع بالحكومة المصرية إلى السعي وراء تسهيل إجراءات تجديد البطاقة الشخصية وتعديل بياناتها، حيث استحدثت الحكومة المصرية إمكانية تعديل وتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا للتسهيل على المواطنين في تعديل بياناتهم.









تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عبر الإنترنت





في كثيرا من الأحيان تطرأ مستجدات جديدة على البيانات المدرجة ضمن بطاقة الرقم القومي "البطاقة الشخصية" مثل تغير محل السكن أو تغير الحالة الاجتماعية أو تغير جهة العمل أو غير ذلك، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى ضرورة السعي وراء تعديل تلك البيانات تفاديا للوقوع تحت طائلة الغرامات المفروضة على من يتأخر عن تجديد البطاقة الشخصية ، وفي إطار سعي الدولة المصرية إلى ميكنة العديد من الخدمات الحكومية أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا عبر الانترنت ويمكنكم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية





من هنا. الدخول على الموقع الإلكتروني للحكومة المصرية





اختيار تبويب خدمات الانترنت للمواطنين من الأعلى.





بعد ذلك اختيار تجديد البطاقة الشخصية .





يتم تعبئة كافة البيانات التي الشخصية التي تظهر في النموذج بعناية تامة تجنبا للوقوع في أي أخطاء.





في هذه الخطوة يتم تحديد طريقة توصيل بطاقة الرقم القومي للمواطن وكيفية التواصل معه عن طريق رقم الموبايل والعنوان تفصيلا.





في الخطوة الأخيرة يتم هي تحديد طريقة سداد رسوم تجديد البطاقة الشخصية أونلاين مع الأخذ في الاعتبار إمكانية سداد تلك الرسوم عن الاستلام.









الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة





بعد الانتهاء من تقديم خطوات تجديد البطاقة الشخصية (تجديد بطاقة الرقم القومي) نتحدث الآن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة والأوراق المطلوبة لها، وللتنويه يجب أن تذكر بأن بطاقة الرقم القومي تصدر للمرة الأولى في سن الستة عشر عاما، أما عن خطوات استخراجها فهي كالتالي.





التوجه لأحد مكاتب السجل المدني لشراء نموذج استخراج بطاقة الرقم القومي .





ملىء كافة البيانات الموجودة في النموذج بعناية كاملة.





إحضار كافة المستندات الدالة على البيانات المدرجة في نموذج استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة مثل (وثيقة الزواج – شهادة الميلاد).





خطاب من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في حال المؤمن عليهم طبقا لقطاع الأعمال العام والخاص.





اعتماد نموذج استخراج البطاقة الشخصية من جهة العمل في حال اشتغال المواطن أو من جهة التعليم للطلاب.





إحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي في حال رغبة المواطن إدراجه في بطاقة الرقم القومي .





ملحوظفة هامة أثناء استلام بطاقة الرقم القومي



