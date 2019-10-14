عاجل.. فوز حسين خيري بمقعد نقيب عام الأطباء للمرة الثانية (فيديو)

كشفت نقابة الأطباء عن فوز الدكتور حسين خيري بمقعد نقيب الأطباء، بانتخابات التحديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام، بفارق يصل إلي 2000 صوت عن أقرب منافسيه.





كما كشفت النقابة خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بدار الحكمة، لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام، حصول الدكتور حسين خيرى، على 5788 صوتا، مقابل 3767 صوتًا للدكتور أسامة عبد الحى، بينما حصل الدكتور جمال شعبان على 2241 صوتا.





يذكر أن مقر نقابة أطباء القاهرة بدار الحكمة، شهد إقبالًا كثيفًا من الأطباء، الجمعة الماضية، للتصويت على مقاعد انتخابات التجديد النصفي، بخلاف الانتخابات السابقة حيث امتد طابور الناخبين لعدة أمتار خارج اللجنة.



