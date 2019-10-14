مقادير مكرونة بالكوسا والليمون

- شرائط المعكرونة : 150 gr

- زيت الزيتون : 15 ml

- الكوسا : 1 pcs

- الثوم : 1 pcs (مدقوق)

- عصير الليمون : 1 pcs

- جبن الريكوتا : 120 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- الفلفل الأسود : رشّة (حسب الرغبة)

- بشر الليمون : 1 pcs





طريقة تحضير مكرونة بالكوسا والليمون

1. يغلى الماء المضاف إليه الملح والزيت في طنجرة، تسلق فيها المكرونة، وذلك لمدة 10 دقائق، إلى أن تقارب النضوج.





2. في مقلاة، تسخن ملعقة من الزيت، تقلّب الكوسا المبشورة والثوم، وذلك لمدّة 3 دقائق، ثم يضاف عصير وبشر الليمون الحامض والجبنة.





3. تصفّى المكرونة، ويضاف الملح والفلفل، وتمزج مع خليط المقلاة. وتقدّم على الفور.