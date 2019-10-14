رئاسية تونس 2019: منظمة 'أنا يقظ' تعلن فوز قيس سعيّد بأكثر من 70%

عقدت منظمة 'أنا يقظ' ندوة صحفية ليلة أمس الأحد 13 أكتوبر 2019 بالعاصمة، من أجل تسليط الضوء على منهجية "العينة السابحة"، التي اعتمدتها المنظمة لمعرفة نتائج الإنتخابات الرئاسية في دورها الثاني.





وأعلن أشرف العوادي رئيس المنظمة أثناء الندوة، على نتيجة التصويت وفق المنهجية المذكورة، لتكون 72.78 بالمائة بالنسبة للمترشح قيس سعيّد مع هامش خطأ بنسبة 1.35 بالمائة، و27.22 بالمائة بالنسبة للمترشح نبيل القروي بهامش خطأ بنسبة 1.05 بالمائة.



