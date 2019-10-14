رئاسية تونس 2019: منظمة 'أنا يقظ' تعلن فوز قيس سعيّد بأكثر من 70%
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:04 م
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مروى الجلاصي
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عقدت منظمة 'أنا يقظ' ندوة صحفية ليلة أمس الأحد 13 أكتوبر 2019 بالعاصمة، من أجل تسليط الضوء على منهجية "العينة السابحة"، التي اعتمدتها المنظمة لمعرفة نتائج الإنتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
وأعلن أشرف العوادي رئيس المنظمة أثناء الندوة، على نتيجة التصويت وفق المنهجية المذكورة، لتكون 72.78 بالمائة بالنسبة للمترشح قيس سعيّد مع هامش خطأ بنسبة 1.35 بالمائة، و27.22 بالمائة بالنسبة للمترشح نبيل القروي بهامش خطأ بنسبة 1.05 بالمائة.
وأضاف العوادي بأن نتائج "العينة السابحة"، قد أفضت إلى مشاركة في عملية التصويت بنسبة 58.66 بالمائة مع هامش خطا بنسبة 0.84 بالمائة، ملاحظا أنه يمكن تعميم هذه النتيجة على العملية الإنتخابية.
كما أفاد أن نسبة الأوراق البيضاء حسب هذه العينة كانت بـ0.95 بالمائة وبهامش خطأ ب0.43 بالمائة، والأوراق الملغاة بنسبة 1.56 بالمائة، ومثّل هامش الخطأ 0.17 بالمائة.
ويذكر بأن "العينة السابحة"، تتمّ من خلال المقارنة بين العينة والإنتشار التلقائي للملاحظين، حيث تعلّق حجم العينة بـ633 مكتب إقتراع من بين 13466 مكتب في 27 دائرة إنتخابية.
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