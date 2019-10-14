تركي آل شيخ يُكرّم المايسترو هاني فرحات (صور)

كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي الميريا الإسباني، المايسترو هاني فرحات في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية، المقام بالرياض.

وقام تركي آل الشيخ بتكريم كل من وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم والهضبة عمرو دياب ورجاء الجداوي ويسرا وهاني شاكر وعمرو أديب، ومن النجوم العالميين جاكي شان وفان دام وشاروخان وجورج قرداحي.

موسم الرياض الترفيهي

في وقت سابق روج المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لموسم الرياض الذي من المقرر بدء فاعلياته خلال الشهر الحالي 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.

وقال آل شيخ، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الرياض عاصمتنا.. الرياض في قلب كل سعودي وسعودية.. الرياض أكبر مدينة في الشرق الأوسط.. موسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة العربية.. 12 قطاع.. و6 مناطق رئيسية.. و6 مناطق فرعية.. لأول مرة في التاريخ كل هذه الفاعليات تتجمع في منطقة واحدة.. فاعليات مختلفة ومتنوعة لجميع شرائح المجتمع.. الرياض للمواطن والمقيم وللسائح.. الوعد الرياضي من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.. هتوحشونا".









نجاحات كبيرة لـ تركي آل الشيخ

وتأتي نجاحات موسم الرياض الترفيهي بعد نجاح سيادة المستشار تركي آل الشيخ في اليوم الوطني السعودي الـ89 ووجه رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ الشكر لمنسوبي الھیئة من الشباب والفتیات ممن يعملون في تنظیم الفعالیات لتخرج بالشكل الأمثل الذي يُرضي المواطن والمقیم.

وقال آل الشیخ في كلمة وجھھا لمنسوبي الھیئة وقتها: "أطمح منكم مثل ما عملنا في فعالیات الیوم الوطني، أن تعملوا في موسم الرياض والمواسم القادمة، شكراً لكم، نحن فريق واحد".

ونشر آل الشیخ مقطع فیديو يبرز جھود الشباب والفتیات فيغرفة العملیات بغرفة الترفیه، أثناء الإشراف على جمیع فعالیات الیوم الوطني في مناطق المملكة المختلفة، كما نشر في تدوينة أخرى احصائيات موسم اليوم الوطني الـ 89.





لعبت مع الأسد

وفي وقت سابق أعلن النجم عمرو مصطفى تعاونه مع تركي آل الشيخ والموزع الموسيقى العالمي A. R. Rahman في ألبومه "لعبت مع الأسد".

الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وهو مكوّن من 10 أغنيات جميعهم من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.

يذكر أن "رحمن"حائز على جائزتي أوسكار عن تأليفه لموسيقى فيلم Slumdog Millionaire، بجانب عشرات الجوائز الأخرى ومئات الترشيحات.











