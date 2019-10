بسبب إطلالتها.. دينا الشربيني تُثير الجدل بين السعوديين (فيديو وصور)

Advertisements

تعرضت الفنانة دينا الشربيني، لهجوم كبير من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة في موسم الرياض الذي أقيم أمس الأحد بحضور عدد كبير من نجوم العرب والعالم.



وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب غضبهم هو إطلالة دينا الشربيني الجريئة، وأنها لا تناسب عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية.



وظهرت دينا الشربيني بفستان أسود قصير ومكشوفا من الكتف.





















حضور دينا الشربيني وعمرو دياب حفل توزيع جوائز موسم الرياض





حضرت دينا الشربيني الحفل برفقة عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض.





وخطفا عمرو دياب ودينا الشربيني الأنظار منذ لحظة دخولهما القاعة، ووقفا أمام الكاميرات وهما ممسكان بأيدي بعضهما.

































الفنان # @amrdiab و الفنانة @dinaelsherbinyy أثناء تكريمهم في السعودية

انطلاق فعاليات موسم الرياض





انطلقت فعاليات منتدى صناعة الترفيه مساء أمس في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.





ويشارك في هذا الحدث الضخم مجموعه كبير من المشاهير من نجوم مصر يشارك محمد رمضان، شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، الإعلامية بوسي شلبي، الشاعر بهاء الدين محمد، يسرا، مدحت العدل، هاني شاكر، رجاء الجداوي، الشاعر أمير طعيمة، المنتج جمال العدل.















نجوم الوطن العربي يشاركون في حفل جوائز موسم الرياض





بينما يشارك من نجوم الوطن العربي، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الفنانة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية السعودية لوجين عمران، الفنان الإماراتي حسين الجسمي.











فاندام وشاروخان وجاكي شان في حفل موسم الرياض







الحفل يحضره عدد من النجوم العالميين أيضا أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".











انطلاق حفلات موسم الرياض





جدير بالذكر أنه انطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.