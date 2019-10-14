ديفيد بيكهام هو من سيحدد مستقبل مبابي
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:59 م
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الفجر الرياضي
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يأمل النجم السابق لباريس سان جيرمان وريال مدريد ديفيد بيكهام في أن يصبح ممثلًا لكيليان مبابي بعد تأسيس شركته الخاصة ، إدارة العمل بـ كرة القدم.
يريد الإنجليزي أن يصبح ممثلاً للاعبين وأنشأ مالك إنتر ميامي شركة مع شريكه ديف غارنر.
تمت إدارة أعمال كليان مبابي من قبل والده ويلفريد ، ولكن هذا قد يتغير قريبًا إذا استطاع بيكهام إقناع مهاجم باريس سان جيرمان بنجاح.
أفاد عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية أنه قد تم بالفعل الاتصال بين الطرفين.
تعيين بيكهام المحتمل كممثّل للشاب الفرنسي لم يكن سوى وقود لشائعات بأن مبابي سوف ينتقل بملايين اليورو إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.
يذكر أن يوجد العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة تسعى للحصول على خدمات الشاب الموهوب أبرزهم ريال مدريد، والذي يحلم زيدان بضمه إلى كتيبة المرينجي.
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