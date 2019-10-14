ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ديفيد بيكهام هو من سيحدد مستقبل مبابي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:59 م
Advertisements
ديفيد بيكهام هو من سيحدد مستقبل مبابي
بيكهام ومبابي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يأمل النجم السابق لباريس سان جيرمان وريال مدريد ديفيد بيكهام في أن يصبح ممثلًا لكيليان مبابي بعد تأسيس شركته الخاصة ، إدارة العمل بـ كرة القدم.

يريد الإنجليزي أن يصبح ممثلاً للاعبين وأنشأ مالك إنتر ميامي شركة مع شريكه ديف غارنر.

تمت إدارة أعمال كليان مبابي من قبل والده ويلفريد ، ولكن هذا قد يتغير قريبًا إذا استطاع بيكهام إقناع مهاجم باريس سان جيرمان بنجاح.

أفاد عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية أنه قد تم بالفعل الاتصال بين الطرفين.

تعيين بيكهام المحتمل كممثّل للشاب الفرنسي لم يكن سوى وقود لشائعات بأن مبابي سوف ينتقل بملايين اليورو إلى ريال مدريد في المستقبل القريب.

يذكر أن يوجد العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة تسعى للحصول على خدمات الشاب الموهوب أبرزهم ريال مدريد، والذي يحلم زيدان بضمه إلى كتيبة المرينجي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مبابي زيدان الدين زيدان زيدان ريال مدريد بيكهام
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status