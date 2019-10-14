الأهلي ينجو من فخ كهربا
نجا نادي الأهلي من فكرة توقيع عقوبات عليه إذا تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
ويراهن الأهلي على صحة موقفه أنه ليس طرفًا في أزمة نجم أفيس البرتغالي مع الزمالك في حالة التعاقد معه في يناير المقبل وإنما العقوبات ستكون للاعب أو للقلعة البيضاء في حالة إقرارها من المحكمة الرياضية الدولية.
أما كهربا فيؤمن
موقفه أن الزمالك لم يقم بتوثيق عقده في الفترة القانونية لاتحاد الكرة مما دفع
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إصدار بطاقة مؤقتة له حتى يلعب مع
أفيس البرتغالي.
يأتي ذلك في
الوقت الذي أعلن فيه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنه لم يفاوض اللاعب حتى
الآن لضمه في الميركاتو الشتوي ولم يعرض على رينيه فايلر المدير الفني للفريق رغم أن
الكواليس الخاصة تؤكد أنه حصل على توقيع واتفق الطرفان على التفاصيل المادية.
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