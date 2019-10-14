تطور مثير في صفقة انتقال محمد النني لميلان

ترغب إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة ترميم الفريق وعودته لمكانته الطبيعية كبطلاً لأوروبا .

خطوة واحدة تفصل النني عن الإنتقال لميلان

وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين أن إدارة الروسونيري تفكر في ضم الفرعون المصري لاعب أرسنال السابق وبشيكتاش التركي .

ومن المنتظر أن يكون النني بديلاً قوياً للإيفواري فرانك كيسي والذي من المتوقع أن يرحل عن صفوف العملاق الإيطالي وتؤكد بعض المصادر الصحفية إقترابه الكبير من الإنتقال لفريق نادي وولفرهامبتون الإنجليزي شتاء العام المقبل .

ولفتت الصحيفة أن النني لديه رغبة كبيرة في الرحيل عن الدوري التركي بعد أن أكد في تصريحات صحفية عدم قدرته على التأقلم مع فريقه الجديد .

وتمنح تلك الفرصة دفعة قوية للفريق الإيطالي من أجل تدعيم خط وسط الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل ومن المنتظر أن تكلف الصفقة خزائن الروسونيري 15 مليون يورو قابلة للتفاوض بين إدارة الفريقين .

مشاركات النني مع بشكتاش

وكان النني قد إنتقل إلى الدوري التركي قادماً من صفوف الجانرز فريق نادي الأرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولم يشارك سوى في ثلاثة مباريات بالإضافة إلى أنه تعرض للطرد في مباراته الأولى .