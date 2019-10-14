إسراء عبد الفتاح.. السائرة على نهج الإخوان لهدم المجتمع

كعادتها إسراء عبد الفتاع على نهج الإخوان تدعو المجتمع للفوضی، والسؤال يطرح نفسه، لماذا ألقى الأمن القبض على إسراء عبد الفتاع وترك محمد صلاح الذي كان معها في منزلها؟.





ووجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة للنائب العام، هل يمكن توجيه سؤالا للمناضلة إسراء عبد الفتاح، ما هو دورك في اعتصام زملائك بجريدة التحرير ولماذا لم تتضامن معهم وتشاركيهم اعتصامهم؟.





وقالوا إنه لا داعٍ للدهشة عندما يدافع جورج إسحق عن إسراء عبد الفتاح، فهي من تكتب له مقالاته، كلاكيت للمرة المليون، يا أستاذ جورج قبل أن تتعلق بالأكاذيب اسأل عن التهمة الموجهة لم تدافع عنها، أليس من مهام منصبك أن تراجع النيابة في التهمة التي وجهتها للمتهمة إسراء عبد الفتاح.





وادعى خالد علي اختفاء إسراء عبد الفتاح ثم ظهر معها في النيابة.





وأضافوا رواد مواقع التواصل: "زمن العجائب المحامي والناشط والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي يدعي أنه لا علاقة له بالإخوان وهو يدافع عن الإخواني مصطفى الخطيب أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة وأحد مسئولي اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، مصطفى الخطيب إخواني إرهابي قام بتأسيس حزب الحرية والعدالة العمل في الجيزة ويقود المخطط الإخواني إشاعة الفوضى في مص إلا أن الأمن كان بالمرصاد".