التفاصيل الكاملة حول حادث محور جوزيف تيتو

بين الحين والآخر، يصدر المرور، تحذيرات بشأن محور جوزيف تيتو، حيث تكثر الحوادث أعلاه، بسبب عدم استخدام المارة لكوبري المشاة، واستسهال المرور أعلى المحور، مما قد يسبب لحوادث كثيرة، آخرها؛ مصرع طالب وإصابة آخرين، أثناء مرورهم أعلى محور جوزيف تيتو.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حادث محور جوزيف تيتو، الذي وقع صباح اليوم الاثنين وراح ضحيته طالب وإصابة 2 آخرين.





حادث محور جوزيف تيتو

استيقظ الجميع على خبر مؤسف، صباح اليوم الاثنين، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى محور جوزيف تيتو، ودفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكان وقع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكى أعلى محور جوزيف تيتو، ولقى طالب مصرعه وأصيب شخصين، بعد أن توقفت السيارة الأولى بطريقة مفاجئة لمحاولة تفادى أشخاص كانوا يعبرون الطريق.





مصرع طالب وإصابة آخرين

وعلى الفور، تم نقل حالة الوفاة والحالتين المصابتين إلى المستشفى، وانتقل خدمات ورجال إدارة المرور إلى محيط الحادث.





قرارات لتفادي الحوادث

ولتفادي الحوادث المتكررة، أصدر محافظ القاهرة، قرارًا في نوفمبر 2014م، بسرعة البدء في تصميم وإنشاء كوبري حديث للمشاة بشارع جوزيف تيتو بطول 70 مترًا، وارتفاع 6 أمتار؛ لتأمين حركة ومسارات المشاة عند عبور الطريق استجابة لشكاوى وطلبات سكان وأهالي المناطق المطلة على المحور.





وبما يؤدي لتحقيق السيولة المرورية المرجوة والحد من حوادث الطرق، على أن تتولى تنفيذه القوات المسلحة بعد التنسيق الكامل مع وزارة الطيران المدني؛ نظرًا لأن محور جوزيف تيتو يطل من إحدى جهاته على مطار القاهرة الجوي.





ورغم هذا القرار، إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالأمر، لذلك تكثر الحوادث أعلى محور جوزيف تيتو.





وفي مايو المنصرم، قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء إغلاق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبري لتقاطع الدائرى مع المحور لمدة 30 يوما.





وتشمل الأعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع جوزيف تيتو، تفاديًا لكثرة الحوادث.





وبالفعل راقبت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط تحويلات مرورية وغلق جزئي بمحور جوزيف تيتو لمنع الزحام، أثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، تستغرق شهرًا كاملاً، مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق.



