ضبط عاطلين سرقا 71 ألف جنيه من داخل محل بالزاوية الحمراء

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، من ضبط عاطلين سرقا 71 ألف جنيه وجهاز DVR، من داخل محل بالزاوية الحمراء.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم هاني أبو علم رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، مفادة تلقية بلاغا من "أ. ر"، 27 سنة، صاحب محل، باكتشافه كسر باب المحل ملكه وسرقة مبلغ مالي 71.990 جنيه، جهاز DVR الخاص بالكاميرات من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء المعاينة تبين عدم تواجد الأقفال الخاصة بالأبواب الخارجية للمحل ووجود كسر بكالون الباب الخاص بالمحل، إتلاف الخزينة، الكاميرات وسلامة جميع منافذ المحل.



وبجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "م.م"، 21 سنة، عامل بالمحل محل الواقعة ومقيم بدائرة القسم، و" ن.ب"، 18 سنة، عامل بذات المحل ومقيم بدائرة القسم، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.



وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " المفتاح الأصلي "، وأضافا بأنهما نظرًا لعملهما بالمحل وعلمهما باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة الخاصة للمحل فخططا لسرقة محتوياته وفى سبيل ذلك استغل الأول احتفاظه بالمفاتيح الخاصة بالمحل وبتاريخ الواقعة توجها إلى المحل وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح الأصلي وقاما بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالخزينة بمكان تواجده داخل درج الكاشير المحل والاستيلاء على المبلغ المالي وعقب ذلك قاما بإحداث التلفيات سالفة الذكر لإبعاد الشبهة عنهما.



وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط المبلغ المالي، جهاز DVR المستولى عليهما.



وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.