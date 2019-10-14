رئاسية تونس 2019: بنسبة فاقت 95%.. قيس سعيّد يتصدر تطاوين

إنطلقت عمليّات الفرز بكافة مراكز الإقتراع يوم أمس، إثر غلقها على تمام الساعة السادسة من مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إستعدادا للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية 2019.

وقد انتهت عملية فرز الأصوات بدائرة تطاوين في الإنتخابات الرئاسية، وأظهرت النتائج تقدّم المترشّح قيس سعيّد بنسبة 96.09% مقابل 3.9 % لمنافسه نبيل القروي.

وفي ما يلي، النتائج التفصيلية:

عدد الناخبين المسجلين 88264

عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق 46828

عدد الأوراق الملغاة 367

عدد أوراق التصويت البيضاء 148

عدد الأصوات المصرح بها 46313

النسبة 53.05 %

قيس سعيد 44504 النسبة 96.09%

نبيل القروي 1809 النسبة 3.9 %

النتائج حسب المعتمديات

رمادة تطاوين

عدد الناخبين 5637

عدد الأصوات المصرح بها 2729

قيس سعيد 2558

نبيل القروي 171

تطاوين الجنوبية

عدد الناخبين 23097

عدد الأصوات المصرح بها 12647

قيس سعيد 12225

نبيل القروي 422

تطاوين الشمالية

عدد الناخبين 32549

عدد الأصوات المصرح بها 16841

قيس سعيد 16294

نبيل القروي 547

ذهيبة تطاوين

عدد الناخبين 2320

عدد الأصوات المصرح بها 1385

قيس سعيد 1295

نبيل القروي 90

بني مهيرة تطاوين

عدد الناخبين 4225

عدد الأصوات المصرح بها 2020

قيس سعيد 1898

نبيل القروي 122

غمراسن تطاوين

عدد الناخبين 10800

عدد الأصوات المصرح بها 5536

قيس سعيد 5315

نبيل القروي 221

الصمار تطاوين

عدد الناخبين 4068

عدد الأصوات المصرح بها 2146

قيس سعيد 2040

نبيل القروي 106

البئر الاحمر تطاوين

عدد الناخبين 5268

عدد الأصوات المصرح بها 3009

قيس سعيد 2871

نبيل القروي 130

ويذكر بأن إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة 'امرود'، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 72.3 % من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 27.47 % من الأصوات.





كما أظهر إستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة 'سيغما كونساي' حول النتائج التقريبية للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين.