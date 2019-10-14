رئاسية تونس 2019: بنسبة فاقت 95%.. قيس سعيّد يتصدر تطاوين
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:55 م
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مروى الجلاصي
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إنطلقت عمليّات الفرز بكافة مراكز الإقتراع يوم أمس، إثر غلقها على تمام الساعة السادسة من مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إستعدادا للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية 2019.
وقد انتهت عملية فرز الأصوات بدائرة تطاوين في الإنتخابات الرئاسية، وأظهرت النتائج تقدّم المترشّح قيس سعيّد بنسبة 96.09% مقابل 3.9 % لمنافسه نبيل القروي.
وفي ما يلي، النتائج التفصيلية:
عدد الناخبين المسجلين 88264
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق 46828
عدد الأوراق الملغاة 367
عدد أوراق التصويت البيضاء 148
عدد الأصوات المصرح بها 46313
النسبة 53.05 %
قيس سعيد 44504 النسبة 96.09%
نبيل القروي 1809 النسبة 3.9 %
النتائج حسب المعتمديات
رمادة تطاوين
عدد الناخبين 5637
عدد الأصوات المصرح بها 2729
قيس سعيد 2558
نبيل القروي 171
تطاوين الجنوبية
عدد الناخبين 23097
عدد الأصوات المصرح بها 12647
قيس سعيد 12225
نبيل القروي 422
تطاوين الشمالية
عدد الناخبين 32549
عدد الأصوات المصرح بها 16841
قيس سعيد 16294
نبيل القروي 547
ذهيبة تطاوين
عدد الناخبين 2320
عدد الأصوات المصرح بها 1385
قيس سعيد 1295
نبيل القروي 90
بني مهيرة تطاوين
عدد الناخبين 4225
عدد الأصوات المصرح بها 2020
قيس سعيد 1898
نبيل القروي 122
غمراسن تطاوين
عدد الناخبين 10800
عدد الأصوات المصرح بها 5536
قيس سعيد 5315
نبيل القروي 221
الصمار تطاوين
عدد الناخبين 4068
عدد الأصوات المصرح بها 2146
قيس سعيد 2040
نبيل القروي 106
البئر الاحمر تطاوين
عدد الناخبين 5268
عدد الأصوات المصرح بها 3009
قيس سعيد 2871
نبيل القروي 130
ويذكر بأن إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة 'امرود'، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 72.3 % من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 27.47 % من الأصوات.
كما أظهر إستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة 'سيغما كونساي' حول النتائج التقريبية للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين.
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