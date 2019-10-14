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رئاسية تونس 2019: بنسبة فاقت 95%.. قيس سعيّد يتصدر تطاوين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:55 م
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رئاسية تونس 2019: بنسبة فاقت 95%.. قيس سعيّد يتصدر تطاوين
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مروى الجلاصي
 
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إنطلقت عمليّات الفرز بكافة مراكز الإقتراع يوم أمس، إثر غلقها على تمام الساعة السادسة من مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إستعدادا للإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية 2019.

وقد انتهت عملية فرز الأصوات بدائرة تطاوين في الإنتخابات الرئاسية، وأظهرت النتائج تقدّم المترشّح قيس سعيّد بنسبة 96.09% مقابل 3.9 % لمنافسه نبيل القروي.

وفي ما يلي، النتائج التفصيلية:

عدد الناخبين  المسجلين 88264
عدد الأوراق المستخرجة من الصناديق 46828
عدد الأوراق الملغاة 367
عدد أوراق التصويت البيضاء 148
عدد الأصوات المصرح بها 46313
النسبة 53.05 %

قيس سعيد  44504    النسبة 96.09%
نبيل القروي  1809    النسبة 3.9 %

النتائج حسب المعتمديات  
رمادة  تطاوين
عدد الناخبين  5637  
عدد الأصوات المصرح بها   2729  
قيس سعيد 2558
نبيل القروي   171

 
تطاوين الجنوبية
عدد الناخبين  23097  
عدد الأصوات المصرح بها  12647  
قيس سعيد 12225
نبيل القروي   422

 
تطاوين الشمالية
عدد الناخبين  32549  
عدد الأصوات المصرح بها  16841
قيس سعيد 16294  
نبيل القروي   547

 
ذهيبة  تطاوين
عدد الناخبين  2320  
عدد الأصوات المصرح بها  1385  
قيس سعيد 1295
نبيل القروي   90

 
بني مهيرة  تطاوين
عدد الناخبين  4225  
عدد الأصوات المصرح بها  2020  
قيس سعيد 1898
نبيل القروي   122

 
غمراسن  تطاوين
عدد الناخبين  10800
عدد الأصوات المصرح بها  5536  
قيس سعيد 5315
نبيل القروي 221

 
الصمار  تطاوين
عدد الناخبين  4068
عدد الأصوات المصرح بها  2146
قيس سعيد 2040
نبيل القروي 106

 
البئر الاحمر تطاوين
عدد الناخبين  5268
عدد الأصوات المصرح بها  3009
قيس سعيد 2871
نبيل القروي 130

ويذكر بأن إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة 'امرود'، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 72.3 % من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 27.47 % من الأصوات.

كما أظهر إستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة 'سيغما كونساي' حول النتائج التقريبية للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية، تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 76.9 بالمائة من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين.
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