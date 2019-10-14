تعرف على مواصفات أسطول مطار خليج نيوم الأمني (صور)

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور خاصة بسيارات ومروحيات امنية في مطار خليج نيوم، واتضح إن هذه الصور ليست سيارات الشرطة الخاصة بمنطقة نيوم كما تداول البعض، بل هي تابعة للقوات الخاصة للأمن والحماية.





هذه القوات تتبع وزارة الداخلية، وهو جهاز تم استحداثه لمهام حماية المشاريع الإقتصادية والسياحية.





وتظهر الصور مجموعة من سيارات الدفع الرباعي مجهزة بأحدث التقنيات و إمكانيات خاصة لتنفيذ المهام الأمنية تتمركز أمام مطار خليج نيوم، مع وجود مروحيات خاصة أيضًا.



