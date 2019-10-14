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تعرف على مواصفات أسطول مطار خليج نيوم الأمني (صور)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:49 م
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تعرف على مواصفات أسطول مطار خليج نيوم الأمني (صور)
أسطول "نيوم" الأمني
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور خاصة بسيارات ومروحيات امنية في مطار خليج نيوم، واتضح إن هذه الصور ليست سيارات الشرطة الخاصة بمنطقة نيوم كما تداول البعض، بل هي تابعة للقوات الخاصة للأمن والحماية.

هذه القوات تتبع وزارة الداخلية، وهو جهاز تم استحداثه لمهام حماية المشاريع الإقتصادية والسياحية.

وتظهر الصور مجموعة من سيارات الدفع الرباعي مجهزة بأحدث التقنيات و إمكانيات خاصة لتنفيذ المهام الأمنية تتمركز أمام مطار خليج نيوم، مع وجود مروحيات خاصة أيضًا.

وتمثل مدينة نيوم رؤية ولي العهد محمد بن سلمان للنهوض بالواقع التقني للسعودية، حيث ستضم أكثر التقنيات حداثة مثل جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق "تلقيح السحب" بإطلاق جزيئات غبار باتجاه السحب لزيادة فرص هطول الأمطار.
تعرف على مواصفات أسطول مطار خليج نيوم الأمني (صور)
تعرف على مواصفات أسطول مطار خليج نيوم الأمني (صور)
تعرف على مواصفات أسطول مطار خليج نيوم الأمني (صور)
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طباعة
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