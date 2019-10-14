الأهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف قبل القمة

تقدم ناديا الأهلي والزمالك في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمي.





ونجح الفريق الأحمر في التقدم إلى المركز الـ 38 عالمياً بدلاً من المركز الـ 39 الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي بينما تقدم الزمالك "مركزين" ليحتل المركز الـ 91 عالمياً بدلاً من المركز الـ 93 بيراميدز مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 97 عالمياً.





ويستعد الأهلي والزمالك لمباراة القمة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.