البطل أحمد فوزي: "عمرنا ما سبنا جثمان شهيد.. حتى لو سنستشهد بجانبه"

Advertisements

قال البطل أحمد فوزي، أحد مصابي عملية مكافحة الإرهاب في سيناء، إن كل الجنود في الكتيبة كانوا مثل الإخوة، مضيفا: "عمرنا ما سبنا جثمان شهيد، حتى لو اخلائه هيكلفنا عمرنا، ونستشهد جمبه".



وأعرب فوزي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنهم حصلوا على تدريب مكثف في فرقة الصاعقة، حيث كان يستمر التدريب على مدار الـ 24 ساعة، موضحا أن شعارهم أثناء التدريب أن العرق في التدريب يوفر الدمائ في المعركة.



وكشف عن تفاصيل العملية التي أصيب بها، مشيرًا إلى أن المخابرات أبلغتهم أن قرية المهدية ستتعرض لهجوم إرهابي يوم 22 نوفمبر، حيث تم الدفع بمجموعتين للنقطة المحددة، إحداهما مجموعة مترجلة، والمجموعة الأخرى كانت على دبابات.



وأضاف أن الدبابات كانت تصوب على سيارات دفع رباعي بجانب منطقة جبل الحلال، واستمرت الاشتباكات لمدة 12 ساعة، منوها بأن المجموعة المترجلة طلبت دعم من مجموعة الدبابات نظرا لأن أسلحة التكفريين كانت أسلحة ثقيلة، ومضادة للطائرات.



وتابع أن مدى أسلحة المجموعة المترجلة 3 كيلو، بينما مدى أسلحة مجموعة الدبابات 7 كيلو، ولهذا طلبوا أن نتوجه إليهم.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

