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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ المركز الطبي بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:48 م
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الإسكان: الانتهاء من تنفيذ المركز الطبي بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة
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أحمد الشيخ
 
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أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المركز الطبي بالمجاورة 30 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف المهندس محمد رجب أن المركز الطبي مقام علي مساحة (697م٢)، وهو عبارة عن طابقين، ومتواجد به قسم للطوارئ والإسعافات الأولية، وغرف للعيادات الخارجية للتخصصات المختلفة، واستراحة للأطباء، إلى غير ذلك من متطلبات تشغيل المركز، والتكلفة الإجمالية بلغت نحو 2,690 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للنهوض بمستوى الصحة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية للمواطنين، وكذا حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير كافة الخدمات بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس محمد رجب إلى أن جهاز المدينة حريصٌ على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تحقيق التنمية والإسهام في تطوير منظومة الخدمات المختلفة، وكذا تخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الطبية القائمة حالياً   نظرا للزيادة في الكثافة السكانية عقب تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان (سكن مصر - دار مصر للإسكان المتوسط - JANAA للإسكان الفاخر - الإسكان المتميز)، مؤكداً أن تشغيل هذا المركز الطبي يعتبر إضافة قوية وجديدة لمنظومة الخدمات الصحية بالمدينة.




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