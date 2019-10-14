عاجل.. القوات البحرية تنقذ طاقم إحدى الطائرات الهليكوبتر المفقودة بالبحر المتوسط

في إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية





وقد قامت الوحدات البحرية بإنتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، وإصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.





أنقذت عناصر القوات البحرية، اليوم، طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط،وورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بإختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد أخرين إنجليزي وإيطالي ونيجيري).وصدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من إكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاه بالبحر.