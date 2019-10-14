عاجل.. انفجار أنبوبة بوتاجاز بجانب مدرسة في المرج

Advertisements

انفجرت أسطوانة بوتاجاز، داخل عقار في المرج، بجانب مدرسة، مما تسبب في انهيار سور المدرسة، وإصابة شخص، واشتعال النيران في الطابق الأرضي بالكامل بالمنزل.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بوقوع انفجار أسطونة بوتاجاز داخل عقار سكني مكون من 6 طوابق، بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع انتشار النيران، وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص المبدئي تبين تضرر سور مدرسة مجاورة إثر الانفجار، دون وقوع إصابات بين التلاميذ.