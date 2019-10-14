ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيطرة على حريق داخل "مقلة" في المنيب دون إصابات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
Advertisements
السيطرة على حريق داخل مقلة في المنيب دون إصابات
أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد جابر
 
Advertisements
تمكن رجال الحمايه المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل "مقلة"، اليوم الاثنين، بمنطقة المنيب في الجيزة، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في "مقلة" بمنطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: مقلة السيطرة على حريق اخبار الحوادث
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status