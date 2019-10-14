السيطرة على حريق داخل "مقلة" في المنيب دون إصابات
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
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محمد جابر
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تمكن رجال الحمايه المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل "مقلة"، اليوم الاثنين، بمنطقة المنيب في الجيزة، دون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في "مقلة" بمنطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في "مقلة" بمنطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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