ناقوس الخطر يقلق زيدان قبل الكلاسيكو
فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بعد وجود تاكيدات بإن أجراء الخطر بدأت تعرف طريقها لقلعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني قبل فترة بسيطة من كلاسيكو القرن .
وخلال تصفيات بطولة يورو 2020 أصيب أثنين من
لاعبي الريال وهم الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل ما جعل زيدان في حيرة
من أمره منتظراً المدة التي سيغيب كلاً منهما عن المشاركة في المباريات وتحديد حجم
الإصابة وطريقة التعافي لكل لاعب .
وكتبت صحيفة " ماركا " الإسبانية
في عددها الصادر اليوم أن مودريتش وصيف بطل العالم مع المنتخب الكرواتي 2018 إضطر
لمغادرة الملعب مع إثنين من أعضاء الجهاز الطبي وهو غير قادر على الحركة بصورة
طبيعية على قدمه اليمنى وظهر ذلك جلياً على أرضية الملعب .
وعاد الاعب إلى إسبانيا مصاب الجولة الماضية
من التصفيات أيضاً وإبتعد على أثرها عن الملاعب لمدة إسبوعين وهو ما يقلق زيدان أن
تتكرر تلك المسألة ويغيب اللاعب نفس المدة خاصةً أن الفريق تنتظره إستحقاقات قادمة
على المستوى المحلي والمستوى القاري .
وينتظر زيزو أيضاً تقييم الإصابة التي يعاني
منها متوسط الميدان الآخر في الفريق الالماني توني كروس والذي يتعافي بصورة جيدة
تسمح له بالمشاركة في كلاسيكو الأرض المقرر لها ضد برشلونة الأسبوع بعد القادم.
وبسبب أن المصائب لا تأتي فرادى أنهى الويلزي
جاريث بيل مباراة منتخب بلاده في تصفيات اليورو وهو يشعر ببعض الآلام التي أزعجت
الجهاز الفني على الرغم من أن سجل وتألق وقاد الويلزيين للفوز لكن قدمه اليسرى
التي دائماً ما يشتكي منها عاودته مشاكلها مرة أخرى .
فهل يعود الثنائي ويلحقا بالكلاسيكو أم ستكون
الإصابة كبيرة ؟
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