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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي  بضغوط هبوط القطاعات القيادية حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسرا 7.1 نقطة ليصل إلى مستوى 5714.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% خاسراً 3.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6222.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% خاسراً 20.800 نقطة ليصل إلى مستوى 4719.08 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 78.3 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار كويتى عبر 3177 صفقة ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.45%، تلاه شركة المصالح العقارية بنسبة 9.94%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.83%، فيما تصدر سهم "شركة سنرجى القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.95% ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 9.47%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 9.11%.
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