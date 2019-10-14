فارون دهوان جندي في الجيش الهندي بفيلمه القادم



ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن فارون دهوان سيجسد في الفيلم شخصية الجندي الذي يعد من أبطال تاريخ الجيش الهندي والمعروف باسم Arun Khetarpal، ورتبته Second Lieutenant.



وقال الموقع أن الجندي الهندي Arun Khetarpal عرف عنه بطولاته الحربية ضد الجيش الباكستاني في فترة الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 في معركة Battle Of Basantar.



قال الموقع الهندي أن فارون اختار حلول ذكرى ميلاد Arun Khetarpal، ليعلن عن تفاصيل الفيلم، بنشره لصورة لهذا الجندي الهندي.



وعبر منشوره على حسابه الخاص على أنستجرام، قال فارون أن الفيلم الجديد الذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، سيكون من إخراج المخرج Sriram Raghavan، الشهير بإخراجه لفيلم Badlapur.



وعلى ما يبدو، سيكون عام 2020 في السينما الهندية حافلا بالأعمال السينمائية التي تدور في إطار الحياة العسكرية في الهند.



نظرا لأنه قبل إعلان فارون دهوان لتفاصيل فيلمه الجديد، سبق وأن أعلن عن عدد كبير من نجوم بوليوود يرتقب ظهورهم في البلدة الرسمية للشرطة والجيش الهندي ومنهم، النجم "فيجي كوشال" الذي سيظهر في شخصية عسكرية بالفيلم المستوحى من قصة حياة Sam Manekshaw.



كما أعلن النجم الهندي الكبير أكشاي كومار عن فيلمه الجديد Sooryavanshi، والذي سيظهر به في شخصية ضابط في الشرطة الهندية.



وقال موقع "إنديا توداي" أن أكشاي كومار قام بالإعلان عن الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وأنه سيشاركه في بطولته في أدوار ضباط شرطة أيضا كل من النجم الشاب رانفير سينغ والنجم أجاي ديفجان.



وسيظهر الثلاثي للمرة الأولى بعمل سينمائي واحد، تابع لعالم الأفلام البوليسية للمخرج الكبير "روهيت شيتي".



وفي الوقت الحالي يستعد النجم الهندي الشاب فارون دهوان، بقوة لفيلمه الجديد Coolie.No.1، وسبق أن أعلن فارون دهوان عن انضمام نجم جديد لفريق عمل فيلمه المرتقب Coolie No 1، وهو النجم الشاب "سهيل فايد"، الذي سبق له مشاركة فارون في بطولة عدد من أفلامه البارزة مثل فيلم Humpty Sharma Ki Dulhania.



وأعلن فارون دهوان عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع تويتر عن إنضمام "سهيل فايد" لفريق عمل الفيلم، رحب به من خلاله.



وألحق فارون المنشور بعبارة قال بها، أرحب بأقرب أصدقائي "سهيل فايد" لفريق عمل فيلم Coolie No 1، مرحبا بك في العائلة.



وكان قد أعلن المخرج الهندي الكبير ديفيد دهوان عن نيته لطرح نسخة جديدة من فيلمه الناجح Coolie.No.1 الذي طرح في عام 1995 ويعتبر من علامات بوليوود الخالدة.



ووقع اختيار المخرج الكبير ديفيد دهوان، على النجم الشاب فارون دهوان ليجسد دور الشخصية الرئيسية بالفيلم، التي جسدها النجم القدير جوفندا في النسخة الأصلية من الفيلم.



وسبق أن قدم فارون دهوان وعد للجمهور، بأنه ونجمة الفيلم سارة علي خان سيقدمان مفاجأة سارة لعشاق كلاسيكيات بوليوود، بإعادتهم لتجسيد أشهر اغاني الفيلم وهي أغنية Main Toh Raste Se Ja Raha Tha، مع التطوير في الرقصات والموسيقى.



واختار ديفيد دهوان لدور البطولة النسائية النجمة الشابة سارة علي خان، لتقوم بدور الشخصية النسائية التي جسدتها نجمة بوليوود كاريشما كابور.



وأعلن فارون عن البوسترات الرسمية للفيلم، ومن خلالها موعد طرح الرسمي بصالات العرض في يوم 1 مايو 2020.



كما يعمل فارون في الوقت نفسه على تصوير فيلمه الجديد والذي سيكون بعنوان Street Dancer 3D، وذلك بمدينة ديلهي الهندية.



ويشارك في بطولة فيلم Street Dancer 3D النجمة الهندية الشابة نورا فاتيحي، التي تعتبر من أبرز مدربات الرقص في الهند.



وستدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي أكشن، حول شاب يحاول إثبات موهبته في الرقص بتحديه لظروف مجتمعه حتى يصل لقمة النجاح بهذا المجال.



أعلن النجم الشاب فارون دهوان عبر صفحته الخاصة على موقع أنستجرام عن مشروعه السينمائي الجديد الذي سيجسد به شخصية واحدا من أبطال الجيش الهندي عبر التاريخ.