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ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب يد المواطنين بالدقهلية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب يد المواطنين بالدقهلية
متهمان
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب يد المواطنين بالطريق العام.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنصورة قيام شخصان، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى خطف حقائب يد السيدات والرجال بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب، 14 واقعة سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
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