ألمانيا: لم نحذف شركة "هواوي" من قائمة شبكات الجيل الخامس الجديدة

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قال مصدر حكومي ألماني بارز، اليوم الاثنين، إن كتاب قواعد الامن الالماني الجديد لن يستبعد شركة هواوي التكنولوجية الصينية لمعدات الاتصالات من توفير معدات لشبكات الجيل الخامس المحمولة في البلاد.



وسيؤكد "كتالوج الأمان"، الذي من المقرر نشره هذا الأسبوع، قرار ألمانيا بالإبقاء على ساحة لعب للموردين لشبكات الاتصالات من الجيل التالي، وعلى الرغم من دعوات الولايات المتحدة بحظر هواوي.



وكان المشغلون قد حذروا من أن حظر شركة "هواوي" قد يضيف سنوات من التأخير ومليارات الدولارات إلى تكاليف نشر شبكات الجيل الخامس في ألمانيا والتي يمكنها تشغيل النطاق العريض فائقة السرعة للمنزل أو المصانع المتصلة أو السيارات ذات القيادة الذاتية ذات يوم.



وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "نهج ألمانيا لم ولن يتوقع أي فقرة تستبعد أي شركة واحدة".



ويعمل منظم الشبكة الفيدرالية ومراقبة الأمن السيبراني لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب القواعد بعد وضع المعايير الأساسية في مارس حول المعايير الفنية والحوكمة لدى الموردين.



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "هواوي" في شهر مايو، حيث عطلت أعمالها المتعلقة بالهواتف الذكية وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على ريادتها في سوق معدات الاتصالات العالمية، حيث تمتلك 28٪ من الأسهم.



وحذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من خطر الهجمات الإلكترونية المتزايدة على شبكات الجيل الخامس المتنقلة من قبل كيانات مدعومة من الدولة، ولكن التقرير الذي أعدته الدول الأعضاء لم يصل إلى حد وصف الصين على أنها تهديد.



وعلى نطاق أوسع، يجب اعتماد البائعين على أنهم جديرون بالثقة، مما يتيح للعملاء اللجوء القانوني لاستبعادهم والسعي للحصول على تعويضات في حالة وجود دليل على أن المعدات قد استخدمت للتجسس أو التخريب.



وفي غضون ذلك، يجب الحصول على شهادة المعدات الحيوية من هيئة الأمن السيبراني في ألمانيا، والمكتب الفيدرالي لأمن المعلومات.

