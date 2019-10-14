قطاع البنوك التجارية يهبط ببورصة البحرين بالتعاملات الصباحية
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، وذلك بضغط هبوط بعض القطاعات مثل قطاع البنوك التجارية وهو المؤثر دائماً في أداء البورصة البحرينية ، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل ، بنسبة 0.13% خاسرا 2.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.81 نقطة ،وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 338.7 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.38% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.28% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.
Advertisements
- مؤشر البحرين يصل لمستوى 1435.1 نقطة بالتعاملات الصباحية
- مؤشر البحرين يصعد 0.36% بالتعاملات الصباحية
- مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.08% بالتعاملات الصباحية
- مؤشر البحرين يهبط 0.13% بمستهل جلسة الأثنين
- بورصة البحرين تصعد 0.24% بالتعاملات الصباحية
- بورصة البحرين تهبط 0.01% بضغط هبوط قطاعي الإستثمار والخدمات
- مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.29% بالتعاملات الصباحية
- البنوك التجارية تقود بورصة "البحرين" للصعود بالتعاملات الصباحية
- بورصة البحرين تخسر 10.40 نقطة بختام تعاملات اليوم
- مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.94% بمستهل تعاملات اليوم