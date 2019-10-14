قطاع البنوك التجارية يهبط ببورصة البحرين بالتعاملات الصباحية

إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، وذلك بضغط هبوط بعض القطاعات مثل قطاع البنوك التجارية وهو المؤثر دائماً في أداء البورصة البحرينية ، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل ، بنسبة 0.13% خاسرا 2.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.81 نقطة ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 338.7 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.38% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.28% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.