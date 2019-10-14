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قطاع البنوك التجارية يهبط ببورصة البحرين بالتعاملات الصباحية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
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قطاع البنوك التجارية يهبط ببورصة البحرين بالتعاملات الصباحية
بورصة البحرين
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نيفين سمير
 
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إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، وذلك بضغط هبوط بعض القطاعات مثل قطاع البنوك التجارية وهو المؤثر دائماً في أداء البورصة البحرينية  ، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل ، بنسبة 0.13% خاسرا 2.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.81 نقطة ،وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 338.7 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.38% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.28% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.
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