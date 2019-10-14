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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالدقهلية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية بالدقهلية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية.

فقد تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من أحد الأشخاص (تاجر أجهزة كهربائية) بإكتشافه سرقة (عدد 6 ثلاجات، عدد 3 بوتاجازات، عدد 3 "ديب فريزر"، غسالة) من المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم شخصان (لهما معلومات جنائية مسجلة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية) وبحوزتهما (مقص حديدى، عتلة، مفتاح إطارات، مبلغ مالى قدره 1800 جنيه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بأسلوب قطع الأقفال وأضافا بإرتكابهما جريمة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وضبط القائمين عليها.
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