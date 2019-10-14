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تحرير 4235 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
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تحرير 4235 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1772) مخالفة انتظار خاطئ، (650) مخالفة متنوعة، ضبط ( 7 ) سيارات بدون لوحات معدنية، ( 7 ) دراجات بدون لوحات معدنية، ضبط ( 90 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 37 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (22 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1718 ) نـمــوذج 125، ( 46 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 27 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 50 ) التصالح الفوري، ( 25 ) ملصقات ومتعلقات، ( 12 ) دخان كثيف، ( 21 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 4235 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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