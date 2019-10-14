بورصة "دبي" تصعد 0.26% بالتعاملات الصباحية

إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم الأثنين علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبى المالى، ، بنسبة 0.26% رابحا 6.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2830.71 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والاستثمار ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 258.7 مليون سهم محققة ما قيمته 220.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3240 صفقة ل34 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 7.37%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.64%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.26%.



