تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة





و أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا أبرزها تهريب (ملابس أجنبية الصنع– قطع غيار سيارات أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (151،794– مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا تهريب بلغ إجمالى المبالغ الأجنبية بما يعادلها بالجنيه المصرى (2،072،463 مليونان وإثنان وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهًا)، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (2،089،263 مليونان تسعة وثمانون ألفًا ومائتان ثلاثة وستون جنيهًا).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية تهريب (2 خنجر متوسط الحجم بالجراب الخاص به).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا مواد مخدرة.. ضبط خلالها (291 قرص لعقار "الترامادول" المخدر- 140 جرام لمخدر الحشيش).





فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (42) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، تسول، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، سرقة).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1283) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (209) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط (1) قضية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ.



شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات مكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة مضت.