إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بأسوان

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان فى النزاع القائم بينهما.. وذلك فى حضور أعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.



يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتجفيف منابع الخصومات والنزاعات بين الأشخاص