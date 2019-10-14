ريال مدريد يتدخل لخطف نيمار بـ"ممول عالمي"

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تخطط إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، لتوجيه ضربة قوية للغريم التقليدي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويسعى الفريق الملكي، لفتح خط مفاوضات جديد مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، بداية العام الجديد.





وأشارت تقارير صحفية إلى نجاح بيريز، في التوصل إلى اتفاق مع شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة للحصول على تدعيم مالي من أجل تمويل صفقة ضم البرازيلي نيمار إلى الميرنجي.





وتابعت التقارير أن الشركة العالمية، ستمول صفقة نيمار بما يقرب من 80 مليون يورو، وهو ما يعزز فرص مدريد في التوقيع مع اللاعب، حيث تصل قيمته الحالية 200 مليون يورو.





وكان الفريق الباريسي، أعلن بالانتقالات الصيفية الماضية، عن تحديد ذلك المبلغ لرحيل نجمه لتعويض قيمته من برشلونة الإسباني، عام 2017 عن طريق الشرط الجزائي والبالغ قيمته 220 مليون يورو.





وارتبط اسم البرازيلي نيمار بإمكانية الرحيل عن الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسط ترقب من ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.





وترغب الشركة الألمانية في رؤية نيمار بالقميص الأبيض لتوجه ضربة قوية لمنافستها شركة نايكي، المنافس الأكبر لشركة أديداس في السوق الرياضية.





وكان نيمار قاب قوسين أو أدنى من العودة لصفوف البلوجرانا، بالصيف الماضي إلا أن المقابل المادي حال دون إتمامها.