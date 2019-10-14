وزير المالية البريطاني يعتزم تقديم بيان بالميزانية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

كشف وزير الخزانة البريطاني، ساجيد جاويد، في بيان اليوم الاثنين، أنه يعتزم تقديم بيان بالميزانية في السادس من نوفمبر، بعد ستة أيام من انسحاب بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.





وقال "جاويد": "سأضع خطتنا لتشكيل الاقتصاد من أجل المستقبل وإطلاق ثورة في البنية التحتية لدينا".



يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه الملكة لإلقاء خطاب أمام البرلمان يُتوقع فيها أن تسلط الضوء على التشريعات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التمهيدية وفي أعقاب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقد صرّح وزير المالية البريطاني، من قبل أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا بد أن يتم في 31 أكتوبر، بصفقة أو بدون صفقة. وتعهد بتنفيذ جميع الاستعدادات اللازمة لمعالجة سيناريو عدم الاتفاق، في حال حدوث ذلك.





من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الشهر، على الرغم من أن الموعد النهائي قد تم تغييره من قبل حيث كان من المفترض في البداية أن تنسحب بريطانيا من الكتلة في مارس ولكنها فشلت بسبب عقبات أمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





حاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مرارًا وتكرارًا التخلص من بند الدعم الإيرلندي في الاتفاقية، والتي يرى كثير من المتشددين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها تربط المملكة المتحدة بالكتلة إلى أجل غير مسمى.





وذكرت صحيفة "التايمز"، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سيطلب من النواب دعم اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي أو تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





يدخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في محادثات جديدة بعد اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أعربوا فيه عن أملههم في حدوث انفراجة في الاتحاد الأوروبي.





سافر ستيفن باركلي، مبعوث جونسون إلى الاتحاد الأوروبي، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع الإفطار يوم الجمعة مع ميشيل بارنييه، حيث من المتوقع أن يطلع مفاوض الاتحاد الأوروبي على ما إذا كان هناك تقدم جوهري.





وقال جونسون، إن هناك "طريقًا" لصفقة متأخرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي والمكلف في 31 أكتوبر، بينما قال فارادكار إن الاجتماع كان "إيجابيًا للغاية".





يبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة، بين بريطانيا وأيرلندا.





قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار آخر المعلومات عن القضية بعد اجتماع غداء خاص في شمال غرب إنجلترا استمر لعدة ساعات.





وقالا في بيان مشترك "يواصل الاثنان الاعتقاد بأن الصفقة في مصلحة الجميع.. وقد اتفقوا على أنهم يمكنهم رؤية طريق للتوصل إلى اتفاق محتمل."



