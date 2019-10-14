برشلونة يخطف مهاجم الأرجنتين بثغرة في عقده
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
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الفجر الرياضي
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يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية دون التفاوض مع ناديه الأصلي.
كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن أن لاوتارو مارتينيز نال باهتمام برشلونة
منذ مشاركته رفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا ثم التألق مع إنتر ميلان.
وأوضحت أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو البالغ 111 مليون يورو لم يعد يضمن
لإنتر ميلان الحفاظ عليه في ظل ارتفاع قيمته التسويقية بشكل رهيب.
وأشارت إلى أن عمر لاوتارو 22 عاماً فقط لذلك لا يمانع برشلونة خطفه عن
طريق الشرط الجزائي إذا ارتفعت قيمته التسويقية مع تألقه في الفترة المقبلة.
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