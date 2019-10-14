مروة ناجي: شعرت بالفخر وأنا أغني أمام الرئيس "السيسي".. وردود الأفعال بعد الحفل أبهرتني (صور)

أعربت الفنانة مروة ناجى، عن سعادتها البالغة بالحفل الذى غنت فيه أمس بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكري أكتوبر، بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكدت ناجى أنها شعرت بالفخر وهى تغنى أمام السيد الرئيس فى هذه الاحتفالية الهامة التى حضرها الكثير من الشخصيات الرسمية على المستوى الفنى والإعلامي ومن رجال الدولة والقوات المسلحة.

"مصرحاربت"





وأضافت الفنانة مروة ناجى أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للأغاني الوطنية التى قدمتها خلال الحفل، سواء الأغنية المنفردة "مصرحاربت" كلمات: محمد البوغة , ألحان : شريف إسماعيل , وتوزيع : أمجد معتز , وتريات : هشام نبوى , وهندسة صوتية : ماهر صلاح.

أو الدويتو الغنائى "عشان نبنيها ونعمر" رؤية وتوزيع : حمادة البيلى , وهندسة صوتية : خالد رؤوف و الذى قدمته مع كل من النجم حكيم والنجم الأردنى عمر عبد اللات والفنانة هلا رشدى.

وأكدت مروة ناجى أن ردود الأفعال التى وصلتها حول الأغانى أبهرتها سواء فى قاعة الإحتفال أثناء الحفل , أوبعد إنتهائه عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر وإنستيجرام

لأول مرة





وأعربت ناجى أيضا عن سعادتها بمشاركة أبنائها الغناء ضمن الكورال الذى قدم معها أغنية "مصر حاربت" وهى المرة الأولى التى يشاركها فيها أولادها آدم وآسر الغناء.

استعدادات مكثفة





من جهة أخرى أكدت الفنانة الشابة أن التحضير والبروفات والتسجيل لأغانى الإحتفالية قد إستغرق ما يقرب من شهر ونصف , حيث تم عمل البروفات والتسجيل بكل من مسرح الجلاء وقصر المنارة بالتجمع الخامس و الميكس والماستر فى إستديوهات "صوت الحب " بالهرم و" سيشن " بمدينة نصر، حيث كان المجهود جبار على حد وصفها , والذى إستمر حتى قبل الحفل بساعات قليلة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها الفنانة مروة ناجى أغانى وطنية , فلقد تألقت سابقا فى أكثر من حفل قدمت خلالهم "أم الشهيد" و"حدوته" وهى الأغانى التى حققت شعبية كبيرة خلال فترات وجيزة .



