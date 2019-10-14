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سجل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر لينك "egmoe" من هنا.. والتعليم: أصبحت مؤهل للعمل في هذه الحالة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
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سجل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر لينك egmoe من هنا.. والتعليم: أصبحت مؤهل للعمل في هذه الحالة
وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية
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سجل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر لينك "egmoe" من هنا.. والتعليم: أصبحت مؤهل للعمل في هذه الحالة

شهدت البوابة الإلكترونية "egmoe" لتسجيل في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019، إقبال كثيف من المواطنين للتقديم في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019، وفيما يلي نستعرض معكم شروط التقديم في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019.


شروط وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019

حصول المتقدم على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

لا تنطبق شروط وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 على شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد".

يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ.

يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

يجب أن يكون المتقدم من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

الأوراق المطلوبة في التقدم بوظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019

أصل المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان وظائف وزارة التربية والتعليم 2019.

صحيفة الحالة الجنائية "فيش".

شهادة القيد العائلي.

شهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث .

شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر "egmoe"

وعن طريقة التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019، تم فتح رابط البوابة الإلكترونية "egmoe" لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية الأربعاء الماضي، ويمنك التسجيل في وظائف التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم عبر اللينك التالي: اضغط هنا.


المقبولين في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019

صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم للمعلمين مؤخرًا بأن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019 لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة، لافتا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا وظيفيًا (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات.

وتابع إنه سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، في وظائف التربية والتعليم

التربية والتعليم تنفي إعلانها مسابقة لتعيين المعلمين

نفلى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين المعلمين، موضحًا أنها سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة من جانب جميع المتقدمين لوظائف التربية والتعليم على البوابة الاليكترونية "egmoe" لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة.

وقال "عمر" إن البوابة الالكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة ، تسجل بيانات المتقدمين وتحللها ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام القادمة، كما وجه رسالته لكل من سجل بياناته على البوابة الالكترونية: طالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال 10 ايّام ، أصبحت مؤهل للعمل بعد استيفاء الشهادات المهارية، وبعد ذلك سيتم التكليف بالعمل، إما الآن او خلال العام الحالي او خلال الأعوام القادمة حتى 2022.

إعلان "شوقي" عن وظائف وزارة التربية والتعليم 2019

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الإثنتين الماضي عن إطلاق بوابة "egmoe" الإلكترونية للتوظيف بالوزارة، في إطار تعيين 120 ألف معلم في وظائف التربية والتعليم 2019، حيث أوضح "شوقي" أن البوابة ستكون متاحة لمن يريد التعاون مع الوزارة، وسيتم الاستعانة بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة من (معلمين - إداريين - عمال).

سجل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر لينك "egmoe" من هنا.. والتعليم: أصبحت مؤهل للعمل في هذه الحالة
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