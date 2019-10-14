سجل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر لينك "egmoe" من هنا.. والتعليم: أصبحت مؤهل للعمل في هذه الحالة

شروط وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019

حصول المتقدم على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

لا تنطبق شروط وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 على شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد".

يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ.

يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

يجب أن يكون المتقدم من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

الأوراق المطلوبة في التقدم بوظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019

أصل المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان

أصل المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان وظائف وزارة التربية والتعليم 2019 .

شهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث .

شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

طريقة التسجيل في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019 عبر " egmoe "

" لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية الأربعاء الماضي، ويمنك التسجيل في وظائف التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم عبر اللينك التالي:

المقبولين في وظائف وزارة التربية والتعليم أكتوبر 2019

صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم للمعلمين مؤخرًا بأن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في وظائف التربية والتعليم أكتوبر 2019 لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة، لافتا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا وظيفيًا (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه ، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات.



